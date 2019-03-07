Дело Кирилла Вышинского передано в Подольский районный суд Киева
Дело Кирилла Вышинского передано в Подольский районный суд Киева. Прокуратуры направила обвинительный акт в отношении журналиста. Вышинский останется под арестом до 4 апреля. Ему вменяют посягательство на территориальную целостность Украины.
Дело Кирилла Вышинского передано в Подольский районный суд Киева. Прокуратуры направила обвинительный акт в отношении журналиста. Вышинский останется под арестом до 4 апреля. Ему вменяют посягательство на территориальную целостность Украины.