Владимирская чиновница назвала школьные завтраки ответственностью родителей

Глава департамента образования Владимирской области Ольга Беляева сделала заявление после отмены бесплатных завтраков для младшеклассников в одной из школ Владимира. Она отметила, что организация питания школьников — это ответственность родителей.

На следующий день чиновница объяснила свои слова оговоркой. В Министерстве просвещения, комментируя инцидент, подчеркнули, что организация питания школьников между уроками является прямой обязанностью образовательного учреждения, а не родителей учащихся.