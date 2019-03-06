Минобороны готовит масштабную модернизацию вертолетов Ми-35М

Министерство обороны России готовит программу по масштабной модернизации вертолетов Ми-35М. Сейчас готовится техзадание, которым будут руководствоваться разработчики и проектировщики. Об этом «Известиям» сообщил источник в военном ведомстве в среду, 6 марта.

Усовершенствованные машины с индексом Ми-35МВ получат систему радиоэлектронной борьбы и защиту от переносных зенитных комплексов. На вертолеты также установят новые броню, двигатели, обзорно-прицельную систему ОПС-24Н1, которая обеспечит летчиков круговым обзором, и дальнобойную оптику. Последняя позволит на расстоянии нескольких километров в любое время суток и в любую погоду находить и уничтожать цели. В армии Ми-35МВ уже получил прозвище «Суперкрокодил».

Работы по модернизации Ми-35М начались после изучения опыта их использования в Сирии. До операций в арабской стране вертолеты планировали вывести из боевого состава вооруженных сил, однако там они подтвердили свои высокие характеристики.

Российский транспортно-боевой вертолет Ми-35М был создан в середине 2000-х годов. Массового его начали закупать после войны с Грузией, когда военным потребовалась современная ударная машина.

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