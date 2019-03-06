Шоумен Барецкий раскрыл сюжет фильма «Брат-3»

Шоумен, актер и музыкант Стас Барецкий приступил к работе над фильмом «Брат-3», который позиционирует как продолжение дилогии «Брат» и «Брат-2». Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Звезда».

По его словам, сценарий будущего фильма уже закончен и в настоящее время находится в работе: отсняты некоторые сцены картины. Режиссером выступает сам Барецкий вместе со своим помощником. Шоумен рассказал, что участие в проекте примут Никита Джигурда и Вячеслав Дацик — боец смешанных единоборств, который недавно вышел на свободу после отбывания наказания за побои, хулиганство и проникновение в жилище с угрозой насилия. Кроме того, в проекте могут задействовать Марину Анисину, Виктора Сухорукова, Сергея Шнурова и Ольгу Бузову, которая, по замыслу создателей, должна исполнить песню к фильму и сыграть саму себя в киноленте.

Барецкий также пообещал закрученный сюжет и неожиданный финал картины. По сюжету киллер в исполнении Джигурды будет совершать убийства известных личностей, а главный герой в исполнении Дацика, монах-проповедник, будет ему в этом мешать. Инвесторами фильма выступили представители ритуального бизнеса.

Ранее 6 марта сообщалось, что Сергей Бодров-старший назвал странной идею снять фильм «Брат-3». Продюсер двух первых картин Сергей Сельянов также отреагировал негативно, назвав затею «хамством, неуважением и глупостью» по отношению к создателям первых двух лент.