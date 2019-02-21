Джигурда объяснил любовь россиян к мату необходимостью «терпеть боль»

Актер и шоумен Никита Джигурда прокомментировал результаты опроса о широком распространении мата в России. По его словам, ученые давно доказали, что при использовании нецензурной лексики выделяются гормоны, помогающие терпеть боль.

Ранее 21 февраля гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что, согласно опросу, около 20% совершеннолетних россиян ежедневно ругаются матом.

«Тотальная несправедливость, которую все ощущают, заставляет прибегать к народным средствам, к защите по горизонтали, защищаются от боли», — сказал Джигурда в интервью РЕН ТВ.

Он отметил, что сам выступает за «вертикальный» мат, который никого не оскорбляет, но зато подчеркивает мысль, делая ее нетривиальной.

«Я же автор учебника «Вертикаль русского мата», где использую его, чтобы подчеркивать глубину философских воззрений», — отметил артист.

Джигурда считает, что мат будет существовать до тех пор, пока в стране «не гармонизируют жизнь».

«До тех пор русский мат будет применяться и усиливаться, и каждый второй, включая детей, будет использовать мат, чтобы уменьшить боль», — добавил он.

30 января Джигурда и балерина Анастасия Волочкова анонсировали совместный проект. Подробности пока не раскрываются, однако балерина написала в Instagram, что «всё тайное скоро станет явным».