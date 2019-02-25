Стас Барецкий и бывшие заключенные снимутся в фильме «Брат-3»

Российский музыкант Стас Барецкий планирует принять участие в съемках фильма «Брат-3», который станет продолжением популярных картин Алексея Балабанова. Также в съемках примет участие бывший боец смешанного стиля и тайского бокса Вячеслав Дацик, ранее отбывавший наказание по статьям о хулиганстве, побоях и проникновении в жилище с угрозой насилия. Об этом Барецкий сообщил НСН.

Музыкант рассказал, что фильм будет про младшего сына.

«Потому что в России всегда было три брата: один был умный, второй хитрый, а третий, извините меня, нормальный», — рассказал он, добавив, что Дацик снимется в одной из главных ролей. К съемкам планируется привлечь не только известных актеров, но и бывших заключенных. Картина будет скандальной, подчеркнул он.

Шоумен отметил, что для производства картины создана студия «2020», веб-сайт и группа «ВКонтакте». Он пояснил, что название студии связано с планами запустить фильм в ротацию в 2020 году.

По словам Барецкого, в настоящее время прописывается сценарий, есть хорошая съемочная группа.

«Фильм будет основан на реальных событиях, будет много из уголовных дел. Будем снимать даже на квартире, где снимали одну из сцен первой части «Брата», — сказал Барецкий.

Режиссером фильмов «Брат» и «Брат-2» был Алексей Балабанов. 25 февраля ему исполнилось бы 60 лет. Он скончался 18 мая 2013 года. Читайте подробнее о Балабанове в материале «Известий».