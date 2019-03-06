В Евросоюзе объявили о выходе из миграционного кризиса

Европейская комиссия (ЕК) в рамках подготовки к саммиту Евросоюза (ЕС) 21–22 марта подвела итог проделанной работе в области миграционной политики за четыре года, отметив, что кризис удалось успешно преодолеть. Об этом в среду, 6 марта, сообщается на сайте ЕК.

«Незаконные прибытия мигрантов отныне менее многочисленны, чем до кризиса, а европейский корпус пограничников и береговой охраны обеспечил совместную защиту границ ЕС на небывалом уровне», — отметил член Еврокомиссии по миграции и внутренним делам Димитрис Аврамопулос.

Вместе с тем в Брюсселе подчеркивают необходимость дополнительных усилий для дальнейшего укрепления миграционной политики ЕС, в том числе реализации временных соглашений относительно высадки на берег спасенных или задержанных в море беженцев.

29 июня 2018 года в ходе саммита стран ЕС лидеры 28 государств достигли соглашения по выработке единой миграционной политики. С таким требованием к главам европейских государств ранее обратились Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международная организация по миграции (МОМ). Более всего организации беспокоила небезопасная транспортировка беженцев в Европу. Так, по данным ООН, около тысячи человек с начала 2018 года погибли, пытаясь переплыть Средиземное море на неподходящих для этого плавательных средствах.

Главным критиком миграционной политики европейских стран выступает президент США Дональд Трамп.