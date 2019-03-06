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Хаски откусила руку четырехлетнему ребенку в США

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Фото: Global Look Press/imagebroker/reativ Studio Heinemann
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Четырехлетний ребенок лишился руки после нападения собаки породы хаски в США. Об этом пишет портал Buzzfeed.

Инцидент произошел в штате Юта. По данным издания, мальчик пролез под забор дома соседей, чтобы поиграть с их собаками, однако одна из них набросилась на ребенка и откусила ему руку.

По словам сотрудника службы спасения Джейсона Кука, мальчика госпитализировали, однако пришить руку не удастся, поскольку ее, «вероятно, съела собака», сообщает телеканал «360». Состояние ребенка врачи оценивают как стабильное. Обильное кровотечение удалось остановить еще до приезда скорой помощи.

У владельцев собак изъяли обоих животных и отправили на 10-дневный карантин. Ветеринары проверяют их на наличие вируса бешенства, сообщает «Газета.ру».

8 февраля сообщалось, что тигр откусил обе руки смотрителю цирка в Гватемале.

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