На пострадавшего от лап тигра жителя Приморья завели уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело о незаконном хранении оружия на жителя Приморья, который пострадал при нападении тигра в тайге. Об этом в четверг сообщили в региональном УМВД России.

Инцидент произошел 16 февраля в Красноармейском районе Приморского края. В больницу поступил мужчина с обширными рваными ранами головы, лица и рук, нанесенными крупным зверем. Сам пострадавший заявил, что он был в тайге, и на него неожиданно напал тигр.

Позднее выяснилось, что пострадавший занимался браконьерством. Охотнадзор и полиция начали проверку.

«Пострадавший пояснил, что получил травмы в результате нападения тигра, отпугнуть которого он смог, только произведя выстрел в хищника из огнестрельного оружия», — приводит «РИА Новости» сообщение регионального главка.

Как уточнили правоохранители, при осмотре предполагаемого места нападения в районе урочища ключа «Желтый» был обнаружен незарегистрированный охотничий карабин и патроны. По данному факту возбуждено уголовное дело, браконьеру грозит до четырех лет лишения свободы.