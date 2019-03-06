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Около 35 млрд рублей инвестируют в АПК Тамбовской области в 2019 году

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В сферу агропромышленного комплекса Тамбовской области в 2019 году инвестируют не менее 35 млрд рублей. Это больше, чем было вложено годом ранее, сообщил вице-губернатор Сергей Иванов.

По его словам, основная доля инвестиций ожидается от уже работающих в регионе предприятий, таких как «Русагро», «Тамбовская индейка», ООО «РАСК» и ООО «Ашан». Они занимаются проектами второй и третьей очередей.

Однако в Тамбовскую область пришли и новые инвесторы. Их проекты планируется размещать на территории опережающего социально-экономического развития «Котовск», где для инвесторов действуют соответствующие преференции.

В частности, там предоставляются льготы по налогам на имущество и прибыль организаций, им могут предоставлять земельные участки без торгов, отмечает ИА «Абирег».

Ранее сообщалось, что администрация Тамбова проведет аукционы на два кредита на общую сумму в 608 млн рублей. Они нужны для погашения долговых обязательств в 2019 году.

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