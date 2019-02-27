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Тамбовская область получит 1 млрд рублей на программу переселения

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С 2019 года в России возобновляется реализация программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда. Тамбовская область на реализацию проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» получит свыше 1 млрд рублей.

Как пояснили в управлении топливно-энергетического комплекса и ЖКХ области, на данный момент завершается разработка нового регионального проекта. Его финансирование составит более 1,092 млрд рублей, из которых свыше 1,070 предоставит федеральный бюджет, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Выделенные средства будут рассчитаны на период с 2019 по 2024 год. В программу могут быть включены только те дома, которые были признаны аварийными с 1 января 2012 года до 1 января 2018 года. В Тамбовской области планируется улучшить жилищные условия 1490 человек. Будет расселено 26 760 кв. м аварийного жилья.

По словам губернатора региона Александра Никитина, любые успехи в культуре, сельском хозяйстве, экономике и других отраслях сводятся на нет, если в ЖКХ нет порядка. В связи с этим он выразил мнение, что власти должны создать комфортную среду для проживания каждого из жителя области.

20 февраля на сайте правительства РФ был опубликован паспорт национального проекта «Жилье и городская среда». В нем говорится о том, что критерии, по которым дома будут признавать аварийными, уточнят до конца 2019 года.

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