Севастопольские садоводы попросили продлить «дачную амнистию»

К законодательному собранию Севастополя обратились председатели местных садоводческих товариществ. Они просят продлить в регионе упрощенную процедуру регистрации кадастрового учета и госрегистрации права. Так называемую дачную амнистию, по мнению активистов, необходимо сохранить до 2023 года.

Садоводы на площадке Общественной палаты утвердили соответствующую резолюцию, в которой предлагают заксобранию внести изменения в закон «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Севастополя». В документе также содержится просьба уточнить перечень документов, который в последнее время часто меняется.

Авторы инициативы рассматривают возможность обращения в Госдуму с просьбой сделать бессрочной упрощенную систему регистрации кадастрового учета объектов недвижимости, построенных до марта 2014 года.

Онлайн-издание «Новый Севастополь» уточняет, что заксобрание в в 2017 году продлевало «дачную амнистию» в регионе до 2019 года.