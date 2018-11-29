Прямой эфир

Минэкономразвития проведет «гаражную амнистию»

0
Фото: РИА Новости/Михаил Дудин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Замминистра экономического развития, глава Росреестра Виктория Абрамченко в интервью «Известиям» рассказала об упрощении регистрации гаражей.

В настоящее время понятия «гараж», «гаражно-строительный кооператив», а также ответственные за их использование лица не определены на законодательном уровне. Кроме того, зачастую россияне сталкиваются с трудностями при регистрации, отметила руководитель службы.

Все в сад: регистрацию в домах на садовых участках намерены упростить
Предложенный Минстроем новый порядок необходим владельцам коттеджей в дачных кооперативах

«ГСК возникали еще в советское время. У кого-то земля не оформлена, у кого-то участок был выделен при предприятии, но нет документов, подтверждающих законность. Непонятно, что делать: делить это на отдельные площадки 3 на 6 м или рассматривать как один объект недвижимости. Нет механизма предоставления ГСК земельных участков, относящихся к имуществу общего пользования», — пояснила Абрамченко.

Устранить проблемы в Росреестре планируют по аналогии с «дачной амнистией».

«Граждане быстро получат право на свой гараж. Думаю, в течение следующего года можно рассчитывать на принятие федерального закона», — подытожила представитель службы.

Подробнее — в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Граждане быстро получат право на свой гараж»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Росреестр отказался арестовывать подмосковную собственность Петросяна
Банки смогут получать документы из Росреестра в электронном виде

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017