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Многочисленные трещины появились на льду Байкала

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На льду Байкала зафиксированы многочисленные трещины. Ледовая обстановка резко ухудшилась из-за подвижек льда. Сотрудники ГИМС призывают туристов соблюдать все рекомендации сотрудников МЧС при планировании маршрутов, связанных с выходом людей на лед, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Как рассказал старший инспектор Байкальского участка Центра ГИМС МЧС России по Иркутской области Василий Рыбак, из-за подвижек льда в южной части Байкала образовались многочисленные трещины с выступом воды на поверхность. Выход воды на поверхность, в свою очередь, приводит к структурным изменениям ледового полотна. Несоблюдение мер безопасности на скользком льду приводит к получению травм участников перехода.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам просят отказаться от проведения массовый мероприятий и пеших переходов по льду в местах обнаружения трещин в ледовой поверхности.

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