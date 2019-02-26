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Гигантский флаг РФ растянули на льду озера Байкал

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Сотрудники ГУ МЧС России по Иркутской области при поддержке мотоклуба «Ночные Волки» растянули огромный флаг России на льду Байкала. Акция состоялась недалеко от острова Ольхон у скалы Шаманка. Полотно площадью 1,4 тыс. кв. м занесли в книгу рекордов станы и планеты.

Спасатели обеспечивали безопасность во время растяжки триколора. Чтобы флаг принял правильную форму на льду озера, потребовалось 25 человек. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Главная цель мероприятия - привлечь внимание к сохранению флоры и фауны Байкала. Проект также имеет патриотический смысл.

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