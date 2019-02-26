Гигантский флаг РФ растянули на льду озера Байкал

Сотрудники ГУ МЧС России по Иркутской области при поддержке мотоклуба «Ночные Волки» растянули огромный флаг России на льду Байкала. Акция состоялась недалеко от острова Ольхон у скалы Шаманка. Полотно площадью 1,4 тыс. кв. м занесли в книгу рекордов станы и планеты.

Спасатели обеспечивали безопасность во время растяжки триколора. Чтобы флаг принял правильную форму на льду озера, потребовалось 25 человек. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Главная цель мероприятия - привлечь внимание к сохранению флоры и фауны Байкала. Проект также имеет патриотический смысл.