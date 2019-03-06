Скат по имени Наташа появился в приморском океанариуме

Скат Наташа — новый подопечный Приморского океанариума. Новорожденной всего несколько дней, но она уже выросла до 8 см. Ест скат немного: небольшой кусочек красной рыбы или креветки.

Наташа — представитель редкой породы жемчужных скатов. Речные хвостоколы известны своей прихотливостью в выборе пары. Так что для сотрудников океанариума рождение малышки — большая радость. Пока Наташа будет жить в аквариуме научно-адаптационного корпуса.