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Педагог интерната в Томске разговаривала с детьми матом

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Фото: IZ.RU
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Учительница томского интерната для слабослышащих детей разговаривала матом во время урока. Видеозапись инцидента опубликовали в соцсетях сами воспитанники учебного заведения.

Как пишет ИА «Ура.ру», ролик был снят еще в ноябре 2018 года. На записи видно, как женщина отправляет одного из учеников за журналом и с кем-то говорит по телефону, используя при этом ненормативную лексику, сообщает телеканал «Звезда». На видео попала часть беседы преподавателя биологии с воспитанником, который спросил, почему она преподает сразу пять предметов. Женщина заявила, что имеет два высших образования и может вести уроки по разным дисциплинам, потому то «выше ее нету» образования, пишет НСН.

Школьники рассказали, что учитель травила их и давала нецензурные клички. Исполняющий обязанности директора томского интерната Наталья Фролова в беседе с телеканалом «360» заявила, что в отношении педагога ведется внутренняя проверка, учительница отстранена от работы в этом классе. По некоторым данным, пишет РЕН ТВ, из-за попавшего в сеть ролика женщина бойкотирует школьников и унижает их.

Права детей отстаивают их родители, а также Всероссийское общество глухих. Подана жалоба в департамент образования.

Поведение преподавателя возмутило пользователей соцсетей. Большинство из них сошлись во мнении, что учитель не должен позволять себе подобного поведения в учебном заведении, тем более, во время занятий, пишет сайт kp.ru.

6 февраля сообщалось, что завуч одной из школ Казани пообещала пустить детей «на колбасу» за низкую успеваемость.

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