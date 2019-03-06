Прямой эфир

Гульнара Каримова переведена в колонию общего режима

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Старшую дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару перевели в колонию общего режима, так как осужденная нарушала условия отбывания наказания в доме своей дочери Иман, где она находилась по решению суда. Информацию об этом распространила в среду, 6 марта, пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

В публикации прокуратуры отмечено, что Каримова систематически нарушала установленные судом обязательства: пользовалась интернетом и средствами связи, а также отказывалась возместить государству нанесенный ею ущерб.

Приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 18 декабря 2017 года Каримова осуждена к 10 годам лишения свободы, но из соображений гуманности наказание заменили на ограничение свободы сроком на пять лет. Каримова отбывала наказание в доме своей дочери Иман, соблюдая ряд ограничений: не покидать жилище, не пользоваться средствами связи и интернетом. Суд также обязал ее возместить ущерб, нанесенный государству.

Первое уголовное дело против Каримовой было возбуждено в 2013 году по фактам уклонения от уплаты налогов, участия в преступной группе и вымогательстве денежных средств.

Отмечается что Каримова вместе с подельниками организовала не менее 16 офшорных компаний, через которые осуществляла финансовые махинации.

Ислам Каримов занимал пост президента Республики Узбекистан с момента обретения ею независимости в 1991 году вплоть до своей смерти в 2016 году. Он скончался в возрасте 78 лет от инсульта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд отправил разбившего памятник рублю вандала в колонию строгого режима
Шакро Молодого перевели в колонию на Кубани

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017