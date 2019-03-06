Гульнара Каримова переведена в колонию общего режима

Старшую дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару перевели в колонию общего режима, так как осужденная нарушала условия отбывания наказания в доме своей дочери Иман, где она находилась по решению суда. Информацию об этом распространила в среду, 6 марта, пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

В публикации прокуратуры отмечено, что Каримова систематически нарушала установленные судом обязательства: пользовалась интернетом и средствами связи, а также отказывалась возместить государству нанесенный ею ущерб.

Приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 18 декабря 2017 года Каримова осуждена к 10 годам лишения свободы, но из соображений гуманности наказание заменили на ограничение свободы сроком на пять лет. Каримова отбывала наказание в доме своей дочери Иман, соблюдая ряд ограничений: не покидать жилище, не пользоваться средствами связи и интернетом. Суд также обязал ее возместить ущерб, нанесенный государству.

Первое уголовное дело против Каримовой было возбуждено в 2013 году по фактам уклонения от уплаты налогов, участия в преступной группе и вымогательстве денежных средств.

Отмечается что Каримова вместе с подельниками организовала не менее 16 офшорных компаний, через которые осуществляла финансовые махинации.

Ислам Каримов занимал пост президента Республики Узбекистан с момента обретения ею независимости в 1991 году вплоть до своей смерти в 2016 году. Он скончался в возрасте 78 лет от инсульта.