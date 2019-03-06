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Немецкий детсад попросил не наряжать детей в костюмы индейцев и шейхов

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Фото: TASS/YAY/Robert Nystrom
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Письмо с просьбой не наряжать детей в костюмы «индейцев и шейхов» направило родителям руководство детского сада в немецком Гамбурге. Об этом во вторник, 5 марта, сообщило издание Bild.

Таким образом руководство учреждения собирается бороться с определенными стереотипами и отсылками к расам, которые могут быть оскорбительными для некоторых родителей.

При этом администрация сослалась на образовательную брошюру, где говорилось о том, что термин «индейцы» был придуман для коренных народов Америки колонизаторами и потому оскорбителен. Кроме того, автор статьи советовал обращать внимание на костюмы, которые «могут быть проблематичными для развития гендерных ролей», и предлагал, в частности, нарядить мальчика в костюм русалки, а девочку в костюм супергероя.

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