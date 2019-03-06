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Вышел трейлер последнего сезона «Игры престолов»

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Фото: youtube.com
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Телеканал HBO опубликовал трейлер финального, восьмого сезона «Игры престолов».

На кадрах показаны герои сериала, которые готовятся к масштабной битве против друг друга.

«Враги не устают, не останавливаются и ничего не чувствуют», — говорится в трейлере.

Премьера запланирована на 14 апреля.

Российские зрители увидят первую серию 15 апреля. В сезоне будет шесть эпизодов, последние четыре будут длиннее предыдущих на 20 минут.

Сериал снимается по романам Джорджа Мартина серии «Песнь льда и пламени» с 2011 года. За это время он стал один из самых популярных многосерийных фильмов.

1 февраля актриса из «Игры престолов» раскрыла финал сериала.

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