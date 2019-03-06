Вышел трейлер последнего сезона «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал трейлер финального, восьмого сезона «Игры престолов».
На кадрах показаны герои сериала, которые готовятся к масштабной битве против друг друга.
«Враги не устают, не останавливаются и ничего не чувствуют», — говорится в трейлере.
Премьера запланирована на 14 апреля.
Российские зрители увидят первую серию 15 апреля. В сезоне будет шесть эпизодов, последние четыре будут длиннее предыдущих на 20 минут.
Сериал снимается по романам Джорджа Мартина серии «Песнь льда и пламени» с 2011 года. За это время он стал один из самых популярных многосерийных фильмов.
1 февраля актриса из «Игры престолов» раскрыла финал сериала.