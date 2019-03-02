«Питомец Короля Ночи»: необычный кот покорил фанатов «Игры Престолов»

Американский кот по кличке Мерлин стал звездой сети из-за сходства с героем «Игры престолов» Королём Ночи. Хвостатый помесь манчкина и персидской породы.

Мерлин любит арбузы и не умеет мяукать, как обычные коты, а еще с рождение почти ничего не видит.