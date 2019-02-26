Появился трейлер последнего сезона «Игры престолов»
Телесеть HBO опубликовала трейлер грядущих премьер, в том числе последнего сезона «Игры престолов». В двухминутном ролике крупным планом показана Арья Старк в боевой экипировке.
В последнем, восьмом сезоне зрителей ожидает масштабное и эпичное сражение. Премьера запланирована на 14 апреля.
Телесеть HBO опубликовала трейлер грядущих премьер, в том числе последнего сезона «Игры престолов». В двухминутном ролике крупным планом показана Арья Старк в боевой экипировке.
В последнем, восьмом сезоне зрителей ожидает масштабное и эпичное сражение. Премьера запланирована на 14 апреля.