Появился трейлер последнего сезона «Игры престолов»

Телесеть HBO опубликовала трейлер грядущих премьер, в том числе последнего сезона «Игры престолов». В двухминутном ролике крупным планом показана Арья Старк в боевой экипировке.

В последнем, восьмом сезоне зрителей ожидает масштабное и эпичное сражение. Премьера запланирована на 14 апреля.