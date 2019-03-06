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Незаконный оборот человеческих органов оценили в $600 млн в год

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Незаконный оборот человеческих органов в мире оценивается в $600 млн в год. Об этом во вторник, 5 марта, сообщает издание Prensa Latina со ссылкой на данные Управления ООН по наркотикам и преступности.

Такие данные приводились на открывшемся в Гватемале первом региональном конгрессе по проблемам торговли людьми.

В ходе форума, в котором участвуют представители центральноамериканских стран — Гондураса, Сальвадора, Доминиканы, Мексики, Коста-Рики — запланированы обмен опытом и выработка мер по борьбе с оборотом органов.

12 февраля канадская полиция освободила 43 граждан Мексики, которые находились в положении рабов в провинции Онтарио: они жили в ужасных условиях и отдавали большую часть заработка своим «работодателям».

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