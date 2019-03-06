В Великобритании мальчик нашел зуб мамонта

Восьмилетний мальчик нашел на прогулке по Юрскому побережью британского Дорсета зуб мамонта, жившего около 40 тыс. лет назад. Об этом сообщило издание Daily Mail в среду, 6 марта.

«Зуб очень изношенный, и трудно точно сказать, верхний он или нижний», — заявил профессор Даниэль Шрев из Королевского колледжа Холлоуэй в Лондоне.

Отмечается, что такие животные водились на территории нынешней Великобритании во времена последнего ледникового периода.

22 февраля стало известно, что ученые нашли на западе США останки самого древнего тираннозавра Северной Америки.

Отмечается, что останки принадлежали миниатюрному динозавру, чья масса составляла всего 87 кг, а длина — около 1,2 м.