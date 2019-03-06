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В Генштабе признали невозможность отказаться от призыва в России

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Фото: ТАСС/Сергей Коньков
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Полный отказ в России от призыва на военную службу нецелесообразен. Об этом заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Евгений Бурдинский в интервью «Красной звезде», опубликованном в среду, 6 марта.

«Исходя из финансово-экономических возможностей государства ни в ближайшей, ни в долгосрочной перспективе полный отказ от призыва граждан на военную службу нецелесообразен», — заявил он.

При этом он добавил, что количество контрактников продолжает расти и в 2018 году на должностях прапорщиков, сержантов и солдат проходят военную службу по контракту более 350 тыс. человек, что составило пропорцию 1,7 к одному призывнику.

21 января президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане страны, пребывающие в запасе, в 2019 году должны будут принять участие в военных сборах.

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