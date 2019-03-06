Российская космическая группировка поможет в борьбе с пожарами

«Российские космические системы» (РКС) планируют создать орбитальную спутниковую группировку для обнаружения лесных пожаров. Об этом «Известиям» рассказали в компании.

Сейчас для обнаружения огня используются данные зарубежных спутников слежения за земной поверхностью. Однако эти аппараты не рассчитаны на мониторинг больших территорий. Решением проблемы должно стать создание в России собственной спутниковой системы, один из элементов которой (аппарат «Канопус-В-ИК») уже находится на орбите. Еще два спутника — «Канопус-7» и «Канопус-8» — «Роскосмос» планирует запустить на орбиту в ближайшее время.

Главное отличие системы от зарубежных аналогов — большая полоса обзора шириной 2 тыс. км, которая позволяет провести оценку всей территории России всего за два часа, и высокая чувствительность приборов, благодаря которой можно различать очаги возгорания площадью всего в 5 кв. м.

Новый комплекс, состоящий из трех спутников, поможет борьбе с частными и крупными лесными пожарами в Приморье, а также будет способен оценивать ледовую обстановку на Севморпути, получать информацию о состоянии сельхозполей и помогать геологам в поисках месторождений полезных ископаемых.

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Пожарный экран: новая космическая группировка поможет в борьбе с огнем