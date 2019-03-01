Пылесос-рюкзак для космонавтов разработают в России

Новый пылесос для использования на Международной космической станции (МКС), который можно будет носить как рюкзак, разработают в России.

Техническое задание на новый агрегат размещено ракетно-космической корпорацией «Энергия» — оператором российского сегмента МКС. Ориентировочная стоимость разработки — 30 млн рублей.

Новый пылесос должен будет не только всасывать пыль, волосы, нитки, капли жидкости и крошки пищи. Также необходимо, чтобы его можно было использовать при ремонтных работах на МКС.

При этом уровень шума прибора не должен превышать 68 децибел на расстоянии 1 м. Он получит не менее шести насадок, передает «РИА Новости».

Кабель для подключения пылесоса к сети планируется сделать не менее 20 м длиной. Габариты прибора — 445х300х295 мм, а вес — не более 12 кг. Режим работы предполагает сеансы по 45 минут.

Российские инженеры ранее разработали новый вид защиты от нейтронного излучения в космосе. Малая масса и устойчивость к условиям открытого космоса позволят использовать материал в качестве покрытия для скафандров.