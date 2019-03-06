Журналиста Вышинского этапируют в киевское СИЗО

Арестованного на Украине главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского 9 марта этапируют из херсонского СИЗО в киевское. Об этом во вторник сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова по итогам встречи с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой в Женеве.

«Москалькова спросила меня о Кирилле Вышинском, поскольку хочет присутствовать на судебном заседании. Я ответила, что Вышинский 9 марта будет этапирован из херсонского в киевское СИЗО. 20 марта Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины должен рассмотреть жалобу Кирилла Вышинского на незаконность его задержания», –– написала Денисова в Facebook.

Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая по обвинению в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик и госизмене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сам журналист вину категорически отрицает и связывает уголовное преследование со своей профессиональной деятельностью.

Во время одного из судебных заседаний Вышинский заявил об отказе от украинского гражданства, признавая себя только гражданином РФ.

МИД России назвал арест журналиста вопиющим нарушением международных обязательств Украины в сфере свободы СМИ и призвал Киев немедленно его освободить.

8 февраля Херсонский городской суд продлил журналисту арест до 8 апреля.