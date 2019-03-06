Прямой эфир
Сюжет:

Журналиста Вышинского этапируют в киевское СИЗО

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Арестованного на Украине главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского 9 марта этапируют из херсонского СИЗО в киевское. Об этом во вторник сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова по итогам встречи с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой в Женеве.

Свободу слову
Европарламентарии обратятся к украинским властям из-за задержания российского журналиста

«Москалькова спросила меня о Кирилле Вышинском, поскольку хочет присутствовать на судебном заседании. Я ответила, что Вышинский 9 марта будет этапирован из херсонского в киевское СИЗО. 20 марта Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины должен рассмотреть жалобу Кирилла Вышинского на незаконность его задержания», –– написала Денисова в Facebook.

Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая по обвинению в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик и госизмене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сам журналист вину категорически отрицает и связывает уголовное преследование со своей профессиональной деятельностью.

Во время одного из судебных заседаний Вышинский заявил об отказе от украинского гражданства, признавая себя только гражданином РФ.

МИД России назвал арест журналиста вопиющим нарушением международных обязательств Украины в сфере свободы СМИ и призвал Киев немедленно его освободить.

8 февраля Херсонский городской суд продлил журналисту арест до 8 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коллеги Вышинского пикетируют Дом приемов МИД России
Адвокат Вышинского сообщил о завершении обысков в его доме

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017