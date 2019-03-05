Жители 16 поселков в Саратовской области отрезаны от мира из-за метели

Вечером 5 марта в семи районах Саратовской области из-за метели затруднен подъезд к 16 населенным пунктам. Такую цифру по данным на 18:30 объявил зампред регионального правительства Роман Бусаргин. Утром таких населенных пунктов было 39.

Пять поселков остаются отрезанными в Алгайском районе, три — в Новоузенском, по два — в Дергачевском, Озинском и Питерском, по одному — в Красноармейском и Краснопартизанском районах. По словам Бусаргина, в этих населенных пунктах есть запасы продуктов и медикаментов. Об этом пишет ИА «Взгляд-инфо». Потепление привело к намоканию снега, что замедлило расчистку дорог.

Ранее 2 марта в городе Пугачеве Саратовской области под тяжестью снега обрушилась кровля многоквартирного дома. Никто не пострадал. Инцидент произошел в двухэтажном здании № 101 по улице Горького. Площадь обрушения составила 60 кв. м.