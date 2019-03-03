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Шесть саратовских сел из-за метели остаются отрезанными от мира

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Фото: 64.mchs.gov.ru
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Шесть населенных пунктов в Саратовской области оказались отрезанными от мира из-за сильной метели, все дороги заметены снегом. Об этом сообщили в министерстве информации и печати области.

Сильная метель замела дороги к 20 населенным пунктам в Озинском, Питерском и Алгайском районах к 7:00 2 марта. Уже к 11:00 к восьми из них проезд был расчищен. К вечеру остались еще шесть сел, дороги которых завалены снегом, пишет «РИА Новости».

Кроме того, в Саратове частично обрушились кровли двухэтажного кирпичного дома 18 по улице Киселева и 12-квартирного одноэтажного дома 184 по улице Черниговской, а также в райцентре Дергачи — кровли двух домов по адресу: улица Новая, 13 и 28. Отмечается, что в происшествиях никто не пострадал, эвакуации не проводилось, как и расселения.

В Озинском районе области, где метель продолжается в течение всего дня и прогнозируется до утра воскресенья, всё еще остается сложная обстановка. Ситуацию контролируют главы районов, которые находятся на постоянной телефонной связи со старостами населенных пунктов, оставшихся без проезда, контролируется потребность в лекарствах и продовольствии, чтобы при необходимости привлекать специалистов службы спасения.

Ранее 2 марта в городе Пугачеве Саратовской области под тяжестью снега обрушилась кровля многоквартирного дома. Никто не пострадал. Инцидент произошел в двухэтажном здании № 101 по улице Горького. Площадь обрушения составила 60 кв. м.

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