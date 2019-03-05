Прямой эфир

Новую школу на 1,2 тыс. мест построят в Екатеринбурге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Академическом районе Екатеринбурга возведут новую школу, рассчитанную на 1,2 тыс. учеников. Строительство началось в квартале «Близкий». Стоимость работ оценили почти в 1 млрд рублей.

Как сообщили ИА «Ура.ру» в пресс-службе АО «РСГ-Академическое», на территории стройплощадки уже залита часть фундамента и ведутся работы по подготовке к монтажу свай. Сдать объект планируют к 2021 году.

Новая современная школа предусматривает обучение сразу 1,2 тыс. детей. Стоимость строительства образовательного учреждения составит почти 1 млрд рублей.

Депутат гордумы и директор управляющей компании «Академический» Николай Смирнягин отметил, что в районе уже имеются четыре школы, которые отвечают самым современным требованиям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На строительство школ во Владимирской области направят 730 млн рублей
Новое здание школы на 325 учеников открыли в Калужской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017