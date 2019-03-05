Новую школу на 1,2 тыс. мест построят в Екатеринбурге

В Академическом районе Екатеринбурга возведут новую школу, рассчитанную на 1,2 тыс. учеников. Строительство началось в квартале «Близкий». Стоимость работ оценили почти в 1 млрд рублей.

Как сообщили ИА «Ура.ру» в пресс-службе АО «РСГ-Академическое», на территории стройплощадки уже залита часть фундамента и ведутся работы по подготовке к монтажу свай. Сдать объект планируют к 2021 году.

Новая современная школа предусматривает обучение сразу 1,2 тыс. детей. Стоимость строительства образовательного учреждения составит почти 1 млрд рублей.

Депутат гордумы и директор управляющей компании «Академический» Николай Смирнягин отметил, что в районе уже имеются четыре школы, которые отвечают самым современным требованиям.