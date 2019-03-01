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Новое здание школы на 325 учеников открыли в Калужской области

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В поселке Бабынино Калужской области открыли новое здание общеобразовательной школы № 2, рассчитанное на 325 учащихся. Торжественная церемония открытия состоялась в пятницу, 1 марта.

В церемонии приняли участие заместитель губернатора Константин Горобцов, министр образования и науки области Александр Аникеев, депутаты и другие. Собравшиеся поблагодарили строителей, которые смогли реализовать масштабный проект реконструкции за полтора года, пишет газета «Весть».

Школьники начнут учебы в новом здании с понедельника, 4 марта. Здесь будут обучаться ребята с 5-го по 11-й классы. Младшие классы планируют оставить в старом здании. Там же разместят детский сад «Улыбка».

По словам учителей и родителей, открытие решило очень важную проблему – перевод школы с двухсменного на односменный режим работы. В скором времени здесь планируют оборудовать стрелковый тир и начнет работу автодром для обучения старшеклассников вождению.

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