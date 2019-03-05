На строительство школ во Владимирской области направят 730 млн рублей

Во Владимирской области запланировано строительство нескольких новых школ для решения вопроса с ликвидацией второй смены. На организацию учебных заведений направят 630 млн рублей.

По данным департамента образования, в среднем во Владимирской области в послеобеденное время учится около 11% школьников. В Кольчугино и Коврове доля второй смены доходит до 28%, Новые школы появятся в Кольчугино, Собинке, деревне Купреево, Камешково и Владимире. Кроме того, запланирован ремонт школ в Струнино и Петушках, сообщает ИА «Владимирские новости».

Также власти намерены создать дополнительные ясельные места для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. Новые сады построят в селах Сновицы и Боголюбово, а также во Владимире.