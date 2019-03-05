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Тайский дуриановый магнат объявил конкурс для женихов дочери

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Фото: Depositphotos
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Крупнейший в Таиланде поставщик дурианов Анон Роттхонг объявил о конкурсе для претендентов на руку и сердце свой дочери Канситы. Соревнование состоится 1 апреля, задания, которые даст магнат потенциальным зятьям, не раскрываются.

Кансите Роттхонг 26 лет, она занимается оптовой торговлей дурианами. Победитель конкурса станет не только ее супругом, но и совладельцем бизнеса. Кроме того, он получит 10 млн тайских бат (около $300 тыс.), передает «РИА Новости».

Фруктовый магнат заявил, что ее дочери нужен «хороший, образованный и целеустремленный, верный партнер». При этом, по его словам, ждать, пока появится жених и попросит ее руки, слишком долго, поэтому он созывает претендентов прямо сейчас.

Сама невеста заявила журналистам, что ей нужен не «прекрасный принц», а надежный партнер и компаньон. Он, по ее словам, должен быть работящим, соблюдать торговую этику, не пить и не употреблять наркотиков. Требований к внешности у нее немного, так как она «сама не красавица», ей нужен мужчина, с которым можно будет выходить в свет и делать совместные селфи.

В октябре 2018 года японская принцесса Аяко, двоюродная племянница императора Акихито, вышла замуж за служащего крупной транспортной компании Nippon Yusen Кэя Мория. Из-за свадьбы с простолюдином она потеряла статус члена императорской семьи, но продолжит выполнять некоторые прежние функции, в частности останется во главе двух общественных организаций.

Дуриан — плод с приятным вкусом и резким, специфическим запахом. В Таиланде его называют королем фруктов. Растет по всей Юго-Восточной Азии, но особой популярностью пользуется в Таиланде. Экспортируют его чаще всего в сушеном или консервированном виде. Во многих странах дурианы запрещено вносить в помещения и провозить в общественном транспорте.

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