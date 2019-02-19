Прямой эфир

Девушки устроили драку за букет невесты на свадьбе в Дагестане

0
Фото: instagram.com/Дагестан сегодня (@dagestan_segodnya)
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На свадьбе в Дагестане девушки устроили драку, после того как невеста бросила букет. Видеозапись появилась в соцсетях во вторник, 19 февраля.

Как видно на кадрах, опубликованных телеканалом РЕН ТВ, невеста бросила букет, после чего за него начали бороться две девушки. Их пришлось разнимать гостям торжественной церемонии.

В комментариях пользователи отметили, что бросание букета не входит в традиции кавказских народов.

«Никакой букет не поможет выйти замуж. Для этого нужны скромность, порядочность и ум», — отметил один из комментаторов.

Ранее в феврале молодожены из Кувейта развелись через несколько минут после свадьбы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суматранский тигр насмерть задрал свою невесту в Лондонском зоопарке
Неподобающее платье свекрови на свадьбе в Британии шокировало невесту

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017