Девушки устроили драку за букет невесты на свадьбе в Дагестане

На свадьбе в Дагестане девушки устроили драку, после того как невеста бросила букет. Видеозапись появилась в соцсетях во вторник, 19 февраля.

Как видно на кадрах, опубликованных телеканалом РЕН ТВ, невеста бросила букет, после чего за него начали бороться две девушки. Их пришлось разнимать гостям торжественной церемонии.

В комментариях пользователи отметили, что бросание букета не входит в традиции кавказских народов.

«Никакой букет не поможет выйти замуж. Для этого нужны скромность, порядочность и ум», — отметил один из комментаторов.

Ранее в феврале молодожены из Кувейта развелись через несколько минут после свадьбы.