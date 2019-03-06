Положение в Венесуэле и вокруг нее в последние дни напоминает шахматную партию, в которой США и их ставленник Хуан Гуайдо, провозгласивший себя «временным президентом», оказались в глубоком тупике. Какой бы ход они ни делали, их ситуация не улучшается. А законный президент Венесуэлы Николас Мадуро контролирует всю «доску», и армия на его стороне. Западноевропейская пресса прямо пишет, что Гуайдо и США упустили шанс в «почти выигранной партии».

США дают лидеру оппозиционеров еще один шанс и делают свой очередной ход: в понедельник «временный президент» вернулся в Венесуэлу после своего латиноамериканского турне, чтобы оправдать наконец «оказанное ему высокое доверие». Это возвращение Гуайдо в страну было обставлено американцами с большой информационной помпой, мол, лидер оппозиции подвергается «реальной опасности», ступая на родную землю.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что попытки помешать возвращению Гуайдо в Венесуэлу вызовут «активное противодействие» со стороны Вашингтона. Дело в том, что оппозиционер покинул республику вопреки запрету, вынесенному Верховным судом. Между тем в международном аэропорту Каракаса Хуана Гуайдо никто не арестовал. Власти не дали повода для скандала, на который рассчитывали США.

Но главное уже в другом. Возвращение Гуайдо в страну произошло на фоне весьма щепетильной информации о сути его бесед с вице-президентом США Майком Пенсом, которую накануне распространил аргентинской портал Lapoliticaonline.com и которая заслонила собой все крики на тему «арестуют — не арестуют Гуайдо». По данным портала, во время встречи в Боготе «группы Лимы» (14 стран Латинской Америки) 25 февраля Пенс буквально отчитал оппозиционера за то, что тот ничего не смог сделать, чтобы перетянуть на свою сторону венесуэльских военных. Ведь из 300 тыс. военнослужащих на сторону оппозиции переметнулось лишь около 300.

В статье отмечается, что вице-президент США прочитал Гуайдо лекцию с «жесткой диагностикой» того, как и что тот сделал неправильно «в ходе наступления на чавистский (по имени Уго Чавеса) режим». Фактически Пенс возложил на Гуайдо ответственность за неудачу госпереворота по смещению президента Мадуро.

Есть большое подозрение, что публикация в Lapoliticaonline.com появилась неслучайно. Это может быть «слив», который организовали сами США. Похоже, администрация Трампа осознала, что ошиблась в Гуайдо, который оказался неспособным повести за собой людей так, чтобы это привело к падению Мадуро.

Поэтому теперь оппозиционер способен сослужить Штатам только одну службу: США могут ликвидировать Гуайдо и обвинить в этом Мадуро, что станет феноменальным предлогом для резкого усиления давления на Венесуэлу и даже для военной интервенции, от которой США отнюдь не отказались.

После неудавшейся провокации с американской «гуманитарной помощью», организованной Штатами 23 февраля на венесуэльско-колумбийской границе, «временный президент» совершил вояж по ряду стран Латинской Америки. Он побывал в Колумбии, Бразилии, Парагвае, Аргентине и Эквадоре, где встретился с президентами этих стран. В ходе поездки, по данным из окружения Гуайдо, он пытался создать коалицию в поддержку планов США в отношении Венесуэлы. Эти планы, как известно, не исключают интервенции. Но желающих разделить с США ответственность не нашлось.

Везде было подтверждено то, что ранее, 25 февраля, было заявлено в Боготе на встрече стран «группы Лимы»: государства этой неформальной организации не поддерживают идею вооруженного вторжения в Венесуэлу. Справедливости ради надо сказать, что обструкция со стороны стран Латинской Америки интервенционистских планов США на данный момент может рассматриваться как один из главных факторов, которые удерживают Вашингтон от силовой акции в Венесуэле.

Теперь после «разбора полетов», проведенного Пенсом, на Гуайдо возлагается задача перехватить инициативу у Мадуро. От него ждут конкретных мер и акций, которые приведут к падению законного правительства Венесуэлы. Испанская El País, которую трудно заподозрить в симпатиях к Мадуро, пишет: «Почти через полтора месяца после того, как молодой венесуэльский политик объявил себя исполняющим обязанности президента, интенсивность конфронтации утихла, а в оппозиционных рядах растут опасения, что этот процесс закончится ничем. «Тупик» — наиболее частое слово, которое сопровождает разговор о ситуации в Венесуэле».

В контексте всего происходящего весьма показателен тот факт, что законный президент Мадуро отнюдь не находится в политической изоляции на международной арене, в частности, в Европе. Та же El País пишет, что, хотя большинство государств ЕС признали Гуайдо «временным президентом» Венесуэлы, для президента Мадуро остаются открытыми дипломатические «каналы посольств самых важных европейских стран» в Каракасе. Иными словами, ряд государств ЕС, которые под давлением США признали самозванца Гуайдо «законным президентом», на практике проводят реальную политику.

Автор — эксперт Российского института стратегических исследований

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции