Ограничение движения введут для грузовиков в Курской области

Власти Курской области введут ограничение движения транспортных средств с нагрузкой более 6 т на ось. Оно связано с переувлажнением дорог в весенний период.

Ограничение будет действовать с 15 марта. Оно необходимо для обеспечения сохранности дорог регионального и муниципального значения, когда из-за переувлажнения несущие способности дорог с твердым покрытием снижены. По данным дорожного управления Курской области, ограничение не распространяется на пассажирские перевозки, перевозку продуктов, животных, лекарств и топлива, а также на перевозку грузов, необходимых для ликвидации ЧП. Об этом сообщает «Курская правда».

Временное ограничение движения снимут 13 апреля.