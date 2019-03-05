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Ограничение движения введут для грузовиков в Курской области

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Власти Курской области введут ограничение движения транспортных средств с нагрузкой более 6 т на ось. Оно связано с переувлажнением дорог в весенний период.

Ограничение будет действовать с 15 марта. Оно необходимо для обеспечения сохранности дорог регионального и муниципального значения, когда из-за переувлажнения несущие способности дорог с твердым покрытием снижены. По данным дорожного управления Курской области, ограничение не распространяется на пассажирские перевозки, перевозку продуктов, животных, лекарств и топлива, а также на перевозку грузов, необходимых для ликвидации ЧП. Об этом сообщает «Курская правда».

Временное ограничение движения снимут 13 апреля.

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