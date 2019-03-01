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Масштабные учения спасателей пройдут в Курске

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В Курске планируют провести масштабные плановые пожарно-тактические учения. Об этом сообщает сайт ГУ МЧС по Курской области.

В понедельник, 4 марта, учения будут проводиться в концертном зале «Свиридовский». Будут отработаны практические действия по тушению возгорания на объектах с массовым пребыванием людей, пишет «Курская правда».

Предполагается, что подобные учения помогут изучить планировку объекта, пути подъезда и водоисточники. Также будет отработано взаимодействие между оперативными службами и администрацией зала.

По городу в этот день будет передвигаться специальная техника с включенными сигналами и проблесковыми маячками. Спасатели просят быть внимательней и уступать дорогу спецтранспорту.

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