Жителей Татарстана предупредили о гололедице и тумане

Синоптики предупредили жителей Татарстана о неблагоприятных условиях. В республике ожидается туман и сильный ветер.

По данным специалистов, ночью и днем 6 марта ветер в Татарстане усилится до 15 м/с, отдельные порывы могут достигать 22 м/с. Особенно сильный ветер возможен в Казани. Кроме того, местами образуется туман, пишет ИА «Татар-информ».

В некоторых районах республики ночью пройдет метель. Также синоптики прогнозируют образование гололедицы.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют потепление в Москве к 8 марта. Снег сменится дождем и порывистым ветром.