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Уголовное дело возбудили по факту разлива нефти в Татарстане

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Следователи возбудили уголовное дело по факту разлива нефти в Бугульме (Республика Татарстан). Ущерб оценивается в 16,8 млн рублей.

Разлив нефти произошел на улице Монтажной. По данным следствия, площадь загрязнения составила несколько десятков квадратных метров. Пробы показали, что содержание нефтепродуктов в почве превышает нормы в 56 раз. Об этом пишет InKazan.ru.

Следственный комитет устанавливает обстоятельства происшествия. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов».

Ранее сообщалось, что в Якутии три грузовика провалились под лед реки Тумары. В результате произошел разлив нефтепродуктов, их содержание в воде превышало норму в 2,5 раза. Перевозимая в большегрузах гашеная известь в реку не попала.

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