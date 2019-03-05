«Подводную лодку Гитлера» нашли на Google Earth

Нацистскую подлодку нашли в Антарктиде при помощи картографических сервисов Google Earth. Исследование об этом опубликовал пользователь YouTube под ником MrMBB333.

Судя по кадрам, подо льдом действительно скрывается крупный предмет серебристого цвета, который можно принять за подводную лодку.

«Оно имеет искусственно созданную структуру. Я не могу утверждать, что это подводная лодка. Но она очень похожа», — приводит телеканал «Звезда» слова автора ролика, который демонстрирует для убедительности макеты и снимки подводных кораблей.

Как сообщает телеканал «360», ролик был опубликован на видеосервисе 1 марта и уже набрал около 90 тыс. просмотров.

Теории о подводном флоте нацистов в Антарктиде очень популярны среди любителей конспирологии. С 1939 по 1945 год нацистская Германия претендовала на территорию Антарктиды под названием Новая Швабия. Она располагалась на Земле Королевы Мод. 1938 году туда была направлена экспедиция под руководством капитана Альфреда Ричера, которая должна была исследовать местность, миссия завершилась в 1939 году. По версии конспирологов, экспедиция создала в Антарктиде засекреченную военную базу. Некоторые из них уверены, что после окончания Второй мировой войны там был основан Четвертый рейх.

2 февраля сообщалось, что морской инженер и дайвер из Турции Сельчук Колай отыскал на дне Черного моря три немецкие подлодки времен Второй мировой войны.