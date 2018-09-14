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Сокровище Гитлера нашли на дне озера в Австрии

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Фото: TASS/DPA
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Коллекционер Герхард Заунер нашел кольцо Адольфа Гитлера на дне озера Топлиц в Австрии. Об этом пишет The Daily Star.

По словам Заунера, на серебряном ювелирном изделии значится имя Гитлера, внутри — дата рождения 20 апреля 1889 год, а сверху выгравирован череп, сообщает телеканал «Звезда». По словам охотника за сокровищами, он искал это кольцо больше 60 лет. Оно было украдено вместе с коллекцией Гитлера, теперь разбросанной по всей Европе.

Коллекционер в 1959 году погружался в озеро Топлиц вместе с друзьями и обнаружил 72 млн фунтов стерлингов в поддельной британской валюте, относящейся к нацистской эпохе. В частной коллекции Заунера есть нацистские значки и памятные вещи, а также использовавшиеся во время Второй мировой войны оружие и взрывчатка. Все свои находки Заунер хранит в открытом им частном музее.

В середине апреля текущего года на дне пролива Скагеррак в Дании нашли немецкую подводную лодку U-3523 времен Второй мировой войны.

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