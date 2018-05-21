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Зубы Гитлера рассказали ученым о причине его смерти

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Фото: TASS/DPA/Wolfgang Kumm
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Фрагменты зубов Адольфа Гитлера, которые хранятся в ФСБ, помогли узнать причину его смерти. Исследование провела группа французских ученых, которые смогли в 2017 году получить разрешение на доступ к ним — они хранились в закрытом госархиве с 1946 года. Основные положения данного эксперимента, как сообщает портал Newsfrol, опубликованы в журнале European Journal of Internal Medicine.

Как сообщил руководитель команды французских исследователей профессор Филипп Шарлье, зубы подлинные и действительно принадлежали фюреру. Благодаря им ученые подтвердили общеизвестную теорию о смерти Адольфа Гитлера 30 апреля 1945 года вместе с Евой Браун в берлинском бункере. Фюрер принял цианид и выстрелил себе в голову. Во время исследования, по словам ученых, на зубах не было обнаружено следов пороха, значит Гитлер стрелял себе не в рот, а в шею или лоб. На протезах также были найдены синеватые пятна, которые свидетельствуют о химической реакции между цианидом и металлом.

Таким образом ученые развеяли еще один миф о том, что Адольф Гитлер остался в живых после войны.

20 апреля депутат Львовского городского совета и учительница Марьяна Батюк опубликовала в соцсети поздравление в честь 128-й годовщины со дня рождения лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Позднее женщина была уволена с поста преподавателя.

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