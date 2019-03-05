Четырех человек спасли при пожаре в Тульской области

В поселке Бородинском Киреевского района Тульской области произошел пожар в многоквартирном доме. Удалось спасти четырех человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, информация о возгорании в квартире в одном из домов на Советской улице поступила в ночь на 5 марта. Два пожарных расчета прибыли к месту происшествия в 2:43. Возгорания удалось ликвидировать за три минуты, пишет газета «Тульские известия».

Личным составом ПСЧ-49 по трехколенной лестнице удалось спасти четырех человек. Пострадавших в ходе происшествия нет.

В ликвидации пожара были задействованы семь человек. Причины пожара устанавливаются.