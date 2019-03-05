Два человека погибли при пожаре в Рязанской области

Двое мужчин погибли в результате пожара в доме в Рязанской области. Причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.

Пожар произошел в городе Кораблино на улице Буденного в квартире, которую снимал бывший детдомовец. Мужчина не имел постоянной работы и с наступлением холода принял на проживание безработного знакомого. В вечернее время жильцы растопили печь, а утром соседи заметили, что от дома идет дым.

Пожарные обнаружили тела двух погибших, они отравились угарным газом. По предварительным данным, очаг возгорания находился рядом с диваном, на котором спал гость. В качестве возможной причины пожара называется неосторожность при курении, пишет РИА «7 новостей».

Ранее сообщалось, что в Челябинской области женщина и девочка 2012 года рождения погибли в результате пожара в частном доме. Хозяин дома госпитализирован с ожогами в тяжелом состоянии.