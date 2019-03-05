В РЖД накажут организаторов стриптиза в депо

Приволжская железная дорога привлечет к ответственности организаторов праздника с эротическими танцами на фоне логотипа ОАО «РЖД». Об этом заявил начальник службы корпоративных коммуникаций ПривЖД Владислав Покоев.

«Безусловно, подобное поведение недопустимо и противоречит существующему в компании ОАО «РЖД» кодексу деловой этики. Сотрудники, участвовавшие в организации мероприятия, будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — цитирует его «РИА Новости».

На вопросы о том, сколько стоило выступление и из каких средств оно оплачивалось, в организации не ответили, отмечает волгоградский портал V1.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой две артистки исполняют эротический танец на фоне стенда РЖД. Сначала они танцевали вдвоем, потом привлекли к участию в номере одного из зрителей. По данным V1, это происходило во время корпоратива, посвященного Дню защитника Отечества, в локомотивном депо станции имени Максима Горького (Волгоград).

В конце февраля сотрудницу УМВД по Улан-Удэ (Бурятия), пригласившую стриптизершу на корпоратив в честь 23 февраля, уволили из органов внутренних дел. Предупреждения получили заместитель управления по работе с личным составом, начальник управления МВД по Улан-Удэ и его помощник по кадрам, а также начальник отдела полиции № 2 управления МВД России по городу Улан-Удэ и его заместитель.