Прямой эфир

В РЖД накажут организаторов стриптиза в депо

0
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Приволжская железная дорога привлечет к ответственности организаторов праздника с эротическими танцами на фоне логотипа ОАО «РЖД». Об этом заявил начальник службы корпоративных коммуникаций ПривЖД Владислав Покоев.

«Безусловно, подобное поведение недопустимо и противоречит существующему в компании ОАО «РЖД» кодексу деловой этики. Сотрудники, участвовавшие в организации мероприятия, будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — цитирует его «РИА Новости».

На вопросы о том, сколько стоило выступление и из каких средств оно оплачивалось, в организации не ответили, отмечает волгоградский портал V1.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой две артистки исполняют эротический танец на фоне стенда РЖД. Сначала они танцевали вдвоем, потом привлекли к участию в номере одного из зрителей. По данным V1, это происходило во время корпоратива, посвященного Дню защитника Отечества, в локомотивном депо станции имени Максима Горького (Волгоград).

В конце февраля сотрудницу УМВД по Улан-Удэ (Бурятия), пригласившую стриптизершу на корпоратив в честь 23 февраля, уволили из органов внутренних дел. Предупреждения получили заместитель управления по работе с личным составом, начальник управления МВД по Улан-Удэ и его помощник по кадрам, а также начальник отдела полиции № 2 управления МВД России по городу Улан-Удэ и его заместитель. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Посетительница стриптиз-бара ослепла после шоу
В Якутии попросили повторить концерт танцующих полицейских

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017