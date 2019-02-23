В Бурятии уволили заказавшую «праздничный» стриптиз дознавательницу

Старший дознаватель УМВД РФ по Улан-Удэ, пригласившая танцовщицу на торжественное мероприятие в честь 23 февраля, была уволена из органов внутренних дел по результатам служебной проверки. Об этом в субботу, 23 февраля, сообщила пресс-служба МВД по Республике Бурятия.

«За низкий уровень воспитательной работы были объявлены предупреждения о неполном служебном соответствии», — отмечается в сообщении.

Предупреждения получили заместитель управления по работе с личным составом, начальник управления МВД по Улан-Удэ и его помощник по кадрам, а также начальник отдела полиции № 2 управления МВД России по городу Улан-Удэ и его заместитель.

23 февраля сообщалось, что МВД Бурятии проведет служебную проверку после публикации в соцсетях видео из Октябрьского отдела полиции в Улан-Удэ. На кадрах видно, что поздравить правоохранителей с 23 февраля пришла стриптизерша, которая исполнила для них эротический танец в нижнем белье.

Ранее в феврале жительница Южной Африки подала иск в суд на труппу стиптизеров Dreamboys после получения травмы глаз на их выступлении. 58-летняя женщина утверждает, что сидела в первом ряду. Во время представления один из танцоров сорвал с себя брюки и задел ее лицо. В результате зрительница, по ее словам, ослепла на левый глаз и временно ослепла на правый.