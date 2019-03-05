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Следствие попросило арестовать субподрядчика «Самара Арены»

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Следствие ходатайствует об аресте субподрядчика строительства стадиона «Самара Арена», гендиректора ООО «Стальмонтаж-Электросталь» Сергея Уласевича. Об этом сообщили в Бабушкинском суде Москвы во вторник, 5 марта.

Уласевича подозревают в сокрытии денежных средств от налогов и невыплате заработной платы, передает ТАСС.

«Самара Арена» — самый крупный из стадионов, реконструированных к ЧМ-2018. Строительство шло с отставанием от графика, однако в конце апреля 2018 года объект был сдан.

Строительство стадиона «Самара Арена» началось в 2014 году. Общая стоимость работ оценивается более чем в 18 млрд рублей.

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