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Бен Аффлек откровенно поговорил об алкоголе

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Разговоры об алкоголе и алкоголизме не беспокоят знаменитого актера Бена Аффлека, о чем он сам поведал в интервью телеканалу NBC, представляя общественности свою новую работу в картине «Тройная граница», пишет The Hollywood Reporter.

В беседе с журналисткой Ходой Котб артист пояснил, что алкоголь — часть его жизни, с которой он справляется, отмечает «Газета.ру». Алкоголизм — это то, над чем надо работать, пояснил Аффлек.

«Я чувствую, что у меня есть проблема, я хочу ее решить и горжусь этим», — отметил обладатель двух премий «Оскар», сценарист и режиссер.

Гость программы также немного рассказал об отношениях с бывшей супругой актрисой Дженнифер Гарнер и их общими детьми. По словам знаменитости, актриса — замечательный человек, а он сам надеется, что является хорошим отцом.

В октябре прошлого года Аффлек официально развелся с Гарнер. По информации СМИ, причиной расставания стало пристрастие мужчины к алкоголю и азартным играм.

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