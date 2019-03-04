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Двухмесячник благоустройства проведут в Симферополе

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В Симферополе планируют провести двухмесячник благоустройства и санитарной очистки. Он стартует 15 марта и продлится до 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на начальника департамента городского хозяйства администрации города Эльвиру Евтухову.

По ее словам, в эти два месяца в городе будут проходить субботники, в которых примут участие волонтеры, сотрудники администрации, коллективы различных предприятий и неравнодушные горожане, пишет ИА «Крыминформ».

Также Евтухова отметила, что в Симферополе активно работает муниципальное бюджетное учреждение «Город». Работники ежедневно подметают тротуары, подбирают мусор с газонов на 126 улицах, дворники работают в 18 парках и скверах.

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